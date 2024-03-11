У Пашиняна недовольны Мирзояном

Газета отмечает, что некоторые в команде правящей партии считали главу МИД заменой Пашиняну из-за его независимости и принципиальности.

«Однако Мирзоян, как сообщается, разочаровал членов команды своей позицией и поведением на последних партийных собраниях. Согласно данным, Арарат Мирзоян координирует все свои шаги с Пашиняном и даже не пытается ему противостоять, даже в тех вопросах, по которым он не скрывает своего несогласия в узком кругу. Говорят, что Мирзоян также против того, чтобы Армения изменила Конституцию по требованию Азербайджана и тем более удалила ссылку на Декларацию о независимости.

На своей пресс-конференции в начале года он осторожно намекнул на это, отвечая на вопрос, является ли Конституция причиной торможения мирного процесса: «Нисколько». Однако во внутренних дискуссиях Мирзоян хранит молчание, боясь выступить против «вождя», - говорится в публикации.