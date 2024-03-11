Путин никому не верит

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал о возможности достижения «честного договора» с Западом.

По его словам, в вопросе возможности «честного договора» России нужны такие прописанные гарантии, «в которые мы поверим».

«Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим», — сказал Путин, добавив, что предпочитает «руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами о том, что всем можно доверять» и что не купится «на какие-то просто пустые посылы».

«Ведь понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемого решения очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны», — сказал Путин.