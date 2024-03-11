Евросоюз снял санкции с основателя «Яндекса»

Помимо Воложа из санкционного списка исключены: бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц и гражданин Словакии Йозеф Хамблек, который возглавляет европейское отделение основанного в России мотоклуба «Ночные волки».

Кроме того, ЕС убрал из санкционного списка ряд физических лиц в связи с их смертью, в том числе командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего вместе с Евгением Пригожиным при крушении самолета в августе 2023 года, депутатов Госдумы Николая Борцова и Дмитрия Зубарева, а также замминистра обороны РФ Геннадия Жидко.

Аркадий Волож попал под европейские санкции из-за полномасштабного российского вторжения в Украину в июне 2022 года. Вскоре после этого Волож покинул руководящие посты в «Яндексе» и международных дочерних структурах группы. В августе 2023 года Волож впервые с начала войны выступил против действий российских войск в Украине, назвав вторжение «варварским». После этого стало известно, что бизнесмен попросил Евросоюз снять с него санкции.