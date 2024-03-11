Путин рассказал, как отказался стать президентом

Президент России Владимир Путин рассказал, что в августе 1999 года сообщил тогдашнему главе страны Борису Ельцину о своей неготовности становиться президентом из-за масштаба проблем в сфере экономики и безопасности. «И, если бы вернуться, повторил бы то же самое», - заявил он.

«Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде», - сказал Путин. По его мнению, Ельцин сделал ему это предложение, когда страна находилась в таком «контексте историческом и экономическом», а также «внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности», что иного ответа быть не могло.

«И вот всё вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов». И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач - он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне», - сказал Путин.

Он объяснил, что опасался ухудшить ситуацию, и добавил, что, если бы мог вернуться в прошлое, ответил бы так же.

«Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: «Ладно, хорошо, хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся». И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов, он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну, еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать - ну, сказал такие позитивные слова», - сказал Путин.