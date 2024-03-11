Джамиль Гасанов расскажет о глаукоме задавайте свои вопросы
В среду, 13 марта, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram (https://www.instagram.com/sehiyyegovaz/) состоится прямой эфир, посвященный такому глазному заболеванию, глаукома.
Как сообщает haqqin.az, гостем прямого эфира на этот раз станет офтальмолог Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Джамиль Гасанов.
Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или задать во время прямого эфира.