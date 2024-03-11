Украина мобилизует 330 тысяч человек

Украина планирует мобилизовать 330 тысяч новобранцев, чтобы заменить истощенных военных на передовой, пишет Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины.

«Остальные новобранцы будут компенсировать потери и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя», - заявили газете в министерстве.

Всего, как пишет издание, Украина планирует мобилизовать полмиллиона человек. «Но значительная часть мужчин боеспособного возраста не желает отправляться на фронт», - сообщает FT.

Ссылаясь на расчеты Верховной Рады, издание пишет, что из 11,1 млн украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 млн могут быть мобилизованы. Остальные либо воюют, либо имеют инвалидность, либо находятся за границей, либо забронированы на производстве.

Издание ссылается на опрос Info Sapiens, который показал в феврале, что 48% мужчин не были готовы воевать, а 34% готовы. Остальные ответили «трудно сказать».

Говоря о мобилизационном законопроекте, журналисты FT пишут, что уклонисты «будут подвергаться домашним посещениям со стороны военных вербовщиков и лишены водительских прав». Такие данные издание приводит со ссылкой на депутатов, обсуждающих окончательную версию законопроекта.