Макрон едет к Шольцу, чтобы уладить разногласия

К переговорам присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск. Лидеры хотят, чтобы эта встреча стала демонстрацией единства после напряженного периода, когда франко-германские споры по Украине переросли в открытую вражду.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу поедет в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны встретятся, чтобы уменьшить напряженность вокруг Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных немецких и французских чиновников.

Длительное напряжение началось с заявления Макрона о том, что он не исключает возможность отправки западных войск воевать в Украине. Более осторожный Шольц ответил, что этого не произойдет.

Несколько дней спустя Макрон, похоже, прямо ответил Шольцу: "Европа явно столкнулась с моментом, когда нужно не быть трусами", - сказал он в Праге.

Немецкие чиновники жалуются, что Макрон жестко высказывался в отношении Украины, но не оказал такой военной поддержки, как Германия. По оценкам Кильского института, Франция предоставила Украине на 640 миллионов евро меньше военной помощи по сравнению с Германией. Французы отрицают эти цифры.

Планируется, что Макрон прибудет в Берлин около обеда в пятницу для двустороннего разговора с Шольцем. После встречи Макрона и Шольца должна состояться трехсторонняя дискуссия с Туском. Далеко непонятно, каким образом присоединение Туска к обсуждению поможет сгладить давние трения между Шольцем и Макроном.

Высокопоставленный немецкий чиновник сказал, что от пятничных переговоров, целью которых было послать новый сигнал о единстве, не ожидается никаких конкретных решений или объявлений.