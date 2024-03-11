«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — сказал Путин.

Если войска США появятся в Украине, Россия отнесется к ним как к «интервентам», и Вашингтон это понимает, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

При этом он считает, что присутствие иностранных войск в Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на фронте.

Путин также заявил, что «если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется». Российский президент утверждает, что Польша захочет вернуть земли, которые считает «своими», в том числе территории, «которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

По словам Путина, часть западных элит якобы не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.