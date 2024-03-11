Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе этого года увеличилась на 10,1% в годовом выражении – до 942,4 маната, сообщает Госкомстат.

В сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, научно-технической деятельности, информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была относительно выше.

На 1 февраля 2024 года численность наемных работников в экономике страны, по предварительным данным, составила 1 725,1 тыс. человек. Из них 901,7 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, а 823,4 тыс. человек - в негосударственном.