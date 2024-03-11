Жители сел рассказали haqqin.az, что во время извержения вулкана выбросы брекчии достигали высоты до 10-15 метров и распространились на площади около одного гектара. Но столба пламени, характерного для вулканов, зафиксировано не было. Люди говорят, что слышали грохот перед извержением. Извержение вулкана не нанесло ущерба сельскохозяйственным полям жителей села. Тем не менее оно стало самым мощным за последние годы.

Поскольку Азербайджан также находится в сейсмической зоне, в стране каждый день фиксируются слабые и ощутимые подземные толчки. В конце прошлой недели в Шемахе произошло извержение грязевого вулкана. Инцидент наблюдали в селах Меликчобан и Гёйляр Шемахинского района.

За последние год-два в мире возросла сейсмическая активность: с определенной временной последовательностью происходят сильные и разрушительные землетрясения. На фоне такой ситуации увеличилось и количество извержений грязевых вулканов.

Еще в прошлом году некоторые эксперты высказывали вероятность увеличения извержений грязевых вулканов в Азербайджане, учитывая сейсмическую активность.

Профессор Адиль Алиев, геолог, геохимик и вулканолог, заведующий отделом грязевого вулканизма Института геологии и геофизики, рассказал haqqin.az, что его сотрудники не смогли изучить вулкан из-за дождливой погоды. Однако в ближайшее время они исследуют этот район. В то же время Адиль Алиев заявил, что вулкан не опасен для местных жителей, поскольку является пассивным. «Извержения вулканов невозможно предсказать заранее, как и землетрясения. Ежегодно в Азербайджане регистрируется 3-5 извержений», — сказал профессор.

По словам геолога, на извержения вулканов могут повлиять только сильные землетрясения: «В Азербайджане 353 вулкана, 154 из них находятся в море. Вулкан в Шемахе является вулканом с частыми извержениями, причем последнее извержение стало пятым зарегистрированным за сто лет. В стране есть вулканы, которые за последние 200 лет извергались 25 раз. Есть также вулканы, которые извергаются по 10-12 раз из-за сейсмической активности».

Заведующий отделом сейсмологии и оценки сейсмической опасности Института геологии и геофизики профессор Гулам Бабаев считает, что сейсмическая активность в Азербайджане, как и во всем мире, возрастает и что этот год будет «сверхактивным». «В Азербайджане широко распространены грязевые вулканы. Извержение грязевых вулканов связано с сейсмической и тектонической активностью, которая в течение года активизируется. Даже слабые толчки могут разбудить вулканы», — сказал Бабаев.

«В этом году в Азербайджане будут заметные землетрясения. Однако не такие мощные, как в Турции в феврале прошлого года, или в Японии в начале этого года. Потому что в этих странах более активны тектонические движения. С этой точки зрения вероятность разрушительных землетрясений в Азербайджане мала. В этом году мы, возможно, будем наблюдать землетрясения силой 4-5,5 балла», — добавил профессор.