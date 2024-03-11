Симонян едет в Женеву
Делегация во главе со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном 22-25 марта отправится в Женеву, сообщают армянские СМИ.
В состав делегации вошли вице-спикер Акоп Аршакян, члены правящей партии "Гражданский договор" - Асмик Акопян, Арсен Торосян, Цовинар Варданян, а также Левон Кочарян, как представитель оппозиционной фракции "Айастан".
Они примут участие в 148-й Ассамблее Межпарламентского союза.
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