Маск за применение Россией ядерного оружия

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети X согласился с президентом России Владимиром Путиным и посчитал «правильным» применение Москвой ядерного оружия в случае «критической угрозы».

«Конечно», - прокомментировал Маск пост издания Zerohedge, опубликовавшего слова Путина.

Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву допустил, что Россия «проведет ядерные испытания в случае, если понадобятся такие ответные меры на действия Соединенных Штатов».