В Грузии исключили передачу Саакашвили Украине

«Как может у человека появиться желание передать Украине человека, который на твоей территории совершил преступление? Я точно знаю, что он вольется в ряды своей партии в Украине, и никто не спросит с него ответа, а наоборот, повесят орден за то, что незаконно нарушил украинскую границу», - цитирует Вольского ТАСС.

Он также прокомментировал слова главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давида Арахамии, который ранее написал в Telegram-канале, что для нормализации отношений с Украиной Грузии необходимо остановить возобновленное в 2023 году авиасообщение с Россией и освободить Саакашвили. Он также заявил, что власти Грузии помогают РФ обходить санкции.

«Что за чушь он (Арахамия) несет, сам хоть понимает? Подтверждено, что никаких черных дыр не существует. Если Арахамия хочет заняться поиском черных дыр, пусть начнет с себя, со своего имущества, с той ситуации, которую он сам создал вокруг себя», - заключил Вольский.