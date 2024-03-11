Кремль о визите Путина в Турцию

Четкие сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Визит давно готовится. Мы тоже ждем этого визита. Это важный [визит], мы ждем этих контактов на высшем уровне российско-турецких. В настоящий момент четких сроков этих контактов у нас нет, они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим каналам", - уточнил представитель Кремля.

Ранее президент Турции заявил, что ожидает российского лидера после 31 марта.