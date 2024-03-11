«Ситуация поменяется»: у границ Финляндии Россия разместит войска

«С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения, просто идеальные. У нас не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, я уж не говорю о других областях. У нас и войск-то не было, мы войска оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали? Исходя, по-моему, из чисто политических соображений. Очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то «зонтиком». Зачем им это нужно, я, откровенно говоря, не понимаю», — заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Президент России Владимир Путин считает, что Финляндия своим решением вступить в НАТО разрушила свои «идеальные отношения» с Россией.

«У нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — добавил он.

Путин заявил, что раньше экономические отношения между Москвой и Хельсинки были очень хорошими: «Но теперь ситуация поменяется. Со своими многими товарами на других рынках они не очень нужны, наши – недополучают».

По словам Путина, «Финляндия и Швеция, которая вступила в НАТО на прошлой неделе, выигрывали от того, что придерживались нейтралитета. Эти страны могли быть переговорными площадками для снижения напряженности в Европе».