Засуха портит азербайджанские земли

В прошлом году в Азербайджане из-за засухи и нехватки воды стали непригодными примерно 160 тысяч гектаров земель. Об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на конференции в Баку, проходящей в рамках открывшейся в столице международной выставки и конференции «Водное хозяйство» - Baku Water Week.

Министр отметил, что происходящие в мире изменения климата затронули и Азербайджан.

«В нашей стране около 1,5 миллиона гектаров орошаемых земель. Из них 78 процентов составляют земли, на которых выращиваются однолетние растения, 9 процентов – где орошаются многолетние растения. Около 90 процентов сельскохозяйственной продукции, производимой в стране, поступает с орошаемых полей. Для повышения урожайности и рационального использования воды мы должны добиться системного управления водными ресурсами», – отметил министр.