Россияне начали скупать украинские паспорта

В интернете появилось огромное количество предложений о покупке паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, свидетельства о рождении и других документов этой страны. Цены на документы варьируются от нескольких тысяч рублей до $10 тыс. долларов. Продавцы обещают биометрический паспорт Украины и «абсолютно чистые» внутренние документы со всеми необходимыми отметками.

«Паспорт изготавливается из оригинальных бланков. Заносим по связям данные в госреестр, вы получаете ИНН и свидетельство о рождении, которое тоже занесено в реестр ЗАГСа. Серия и номер паспорта наносится перфорационным принтером. На страницах будут стоять все необходимые штампы. В итоге вы получаете подлинный документ», - цитирует издание одно из объявлений о покупке документа.

Автор расследования связалась с нелегальными продавцами под видом релокантки, проживающей в Грузии. Согласно легенде, в России на девушку составили протоколы о «дискредитации армии» и всевозможные митинги, поэтому ей необходим документ для получения вида на жительство в стране Евросоюза.

В итоге расследователю пришло три предложения: биометрический паспорт за $9 тысяч, поддельное свидетельство о рождении и украинский загранпаспорт за €2350, а третий продавец предложил полный пакет документов. В последнем предложении торговец цену не назвал, но потребовал предоплату в тысячу долларов. Выяснилось, что мужской паспорт дешевле женского, а жители Турции и Сирии постоянно пользуются подобными услугами для получения вида на жительство в странах ЕС.