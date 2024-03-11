Боевые беспилотники упали на территорию нефтезавода в России

В результате работы дежурных систем радиоэлектронной борьбы три беспилотника, прилетевшие сегодня к городу Новошахтинск в Ростовской области РФ, упали на территории местного завода нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Технологические объекты Новошахтинского завода нефтепродуктов были остановлены, добавил губернатор. По его данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

За несколько часов до этого он писал в своем телеграм-канале, что атаковавшие Новошахтинск беспилотники были уничтожены.