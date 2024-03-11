«Из меня хотели сделать отбивную — натурально молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку. Дело наживное. Главное — будем работать и не будем сдаваться», — рассказал Волков в видеоролике, опубликованном в ночь на 13 марта в его телеграм-канале.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков получил перелом руки в результате нападения в Вильнюсе, которое произошло вечером 12 марта около его дома.

Из рассказа Волкова следует, что нападавший был один. После нападения соратника Навального доставили в больницу, видео он записывал уже из дома.

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя нападение на Волкова, допустил, что это произошло под влиянием Кремля.

«Нет сомнений, что такие вещи планируются заранее… Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться. Но я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно — здесь вас никто не боится», — сказал Науседа во время своего визита во Францию.

Нападение на Волкова расследует антитеррористическое подразделение полиции Литвы Aras. Заместитель генерального комиссара полиции Саулюс Тамулявичюс сообщил, что следствие рассматривает несколько версий случившегося.