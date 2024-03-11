Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:51

В эту среду Палата представителей Конгресса США обсуждает вопрос чрезвычайной важности. Конгрессмены будут решать, что США делать с популярным онлайн-приложением для создания и просмотра коротких видео, известным на весь мир. Оно называется ТiкТок. Вариантов два - заставить владельцев ТiкТок продать свой ресурс или запретить приложение в Америке в общенациональном масштабе. Китайская компания Byte Dance сказала, что она не даст разрешения на продажу своего детища. Значит, остается запрет. Это создаст прецедент — впервые в истории нижняя палата Конгресса примет закон, который запрещает деятельность в стране социальной сети.

Конгрессмены уже давно выражают свои опасения, что эта сеть позволяет правительству Китая получать доступ к персональным данным американцев и распространять видео-рекомендации в своих политических целях. Законопроект уже был одобрен в Комитете по энергетике и торговле палаты 50 голосами, против не выступил никто. Предполагается, что при обсуждении в среду его поддержат как минимум 350 конгрессменов, это две трети членов палаты, что будет достаточно для утверждения законопроекта. Редкий случай — по этому вопросу законодателей поддержит и Белый дом. И если билль ляжет на стол президента Джо Байдена, он быстро подпишет его. Заместитель генпрокурора США Лиза Монако, а также высокопоставленные представители Совета Национальной безопасности убеждены, что Китай использует платформу, чтобы получать данные о гражданах Америки и влиять на американскую политику.

Однако прохождение билля не гарантировано через Сенат страны. Там раздаются голоса его противников, которые утверждают, что за пять лет, в течение которых длилось предварительное исследование возможного вреда, наносимого ТiкТок, никаких доказательств вмешательства Китая во внутренние дела США представлено не было. Директор ФБР Кристофер Рэй говорит, что его бюро «немедленно засекло бы любые изменения в алгоритмах этой сети в интересах Пекина». Представители социальной сети убеждают мир, что их компания не контролируется никаким образом китайским правительством и не испытывает с его стороны никакого влияния. ТiкТок – один из самых популярных в мире онлайновых приложений. Только в Соединенных Штатах его пользователями являются 170 миллионов человек, примерно половина населения страны. «Наша миссия – вдохновлять пользователей на творчество и приносить радость» – говорится на сайте ТiкТок. И если он будет запрещен, это введет в депрессию миллионы детей и подростков, которые привыкли выставлять там свои собственные изображения или видео с разнообразными животными. На Капитолийском холме разрываются телефоны от звонков рядовых граждан, которые стремятся связаться со своими конгрессменами и заставить их остановить законопроект. Против билля решительно выступают самые различные политические силы, часто занимающие диаметрально противоположные позиции — правозащитные группы, левые демократы и ультраправые республиканцы. Они говорят, что блокировка сайта станет грубым нарушением права американцев на свободу слова и самовыражения. Инициатор билля республиканец Майк Каллагер отвергает эту критику и утверждает, что «речь идет о противодействии враждебному иностранному государству, а не о сворачивании прав граждан».