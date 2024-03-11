Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:20

В Армении реваншистско-оппозиционные круги начали новые «атаки» на премьер-министра Никола Пашиняна после того, как на состоявшейся накануне пресс-конференции он намекнул на возможность скорого возвращения 4 сел Газахского района Азербайджана, оккупированных в начале 1990-х. Оппозиция обвиняет премьера в «готовности сделать очередную одностороннюю уступку» Баку. Напомним, после состоявшегося несколько дней назад седьмого заседания комиссий по пограничным вопросам под руководством вице-премьеров Азербайджана и Армении было распространено заявление аппарата вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. В нем отмечалось, что Армения должна немедленно и безоговорочно освободить 4 «неэксклавных» села Газахского района. Речь идет о селах Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы. Остальные три оккупированных села – Софулу, Бархударлы и Юхары Эскипара – являются эксклавами.

Премьер-министр Никол Пашинян на вчерашней пресс-конференции заявил, что эти 4 села Газахского района де-юре не принадлежат Армении, и довел до общественности возможность возвращения этих сел, хотя и в косвенной форме. Отметим, что международная автомагистраль Армения - Грузия проходит непосредственно через территорию этих сел: Пашинян сообщил, что в ближайшее время посетит Тавушскую область и на месте рассмотрит вопрос переноса коммуникаций. Это означает, что армянский премьер в принципе готов выполнить требование Баку о возвращении вышеназванных сел. Так же оценила выступление Пашиняна и оппозиция, поднявшая в его адрес очередную волну критики. Депутат от фракции «Армения» Анна Григорян заявила, что, если премьер вернет эти села Баку, сама Армения превратится в «большой анклав, окруженный азербайджанскими селами», лишенный стратегических дорог и коммуникаций. Депутат напомнила, что в этих селах расположены укрепрайоны и воинские части армянской армии, через них проходят межгосударственная автомагистраль, газопровод и другие коммуникации. «В случае уступки этих территорий сама Армения станет большим анклавом, где с севера на юг она отделена или разделена присутствием Азербайджана, как бутерброд», - сказала парламентарий.

Другой депутат от оппозиции Тигран Абрамян также заявил, что вчерашние заявления Пашиняна «узаконят принятие жестких мер Азербайджаном». По его словам, Пашинян еще раз продемонстрировал готовность пойти на «одностороннюю уступку» Баку. «С одной стороны, они заявляют об отсутствии позитивной динамики в переговорах с Азербайджаном, с другой - открывают поле для передачи 4 сел на этом этапе, и еще 4 - позже. Повторяю, все это путем односторонней уступки», – написал он в Facebook. Еще один представитель реваншистских кругов Аветик Чалабян, выступивший с неудачной инициативой по криминализации признания Карабаха территорией Азербайджана, также заявил, что Пашинян «новой ложью и манипуляциями готовит армянский народ к очередному одностороннему компромиссу». По его словам, премьер подтвердил, что готов вернуть Азербайджану села, через которые проходит международная трасса Армения - Грузия. «Цель всего этого – не мир, а постепенная сдача Армении врагу. В ближайшие дни мы предпримем дополнительные шаги в отношении этого предательства», – сказал он. По мнению Чалабяна, Пашинян не имеет полномочий вести переговоры от имени Армении и должен уйти в отставку. Другой депутат Гарник Даниелян «наглядно продемонстрировал последствия для Армении возвращения 4 сел Газаха Азербайджану». Он вышел в прямой эфир со своего аккаунта в соцсети и показал участки автомагистрали, соединяющей Армению с Грузией, проходящей через территорию этих сел. И сообщил, что после возвращения сел Азербайджан будет иметь прямой контроль на пяти участках дороги. «В этом случае Армения станет уникальным анклавом, Азербайджан попытается взять в кольцо всю Армению», – утверждает Даниелян.

В правительстве Армении же заявили армянской службе «Радио Свобода», что «Армения готова пойти на такие решения по той же формуле в наиболее проблемных территориях, прилегающих к Тавушской области. Что касается эксклавов/анклавов, то в данном случае для Армении приемлемым подходом является рассмотрение этих вопросов позже, опять же имея в качестве отправной точки подход делимитации и демаркации этих территорий на основе правовых документов, имеющих юридическую силу». Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян сказал журналистам, что «на нашей территории – это наше, а то, что не на нашей территории – не наше». Он посоветовал не спешить с выводами.