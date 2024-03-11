Две вакансии в Карабахском университете

В Карабахском университете объявлены вакансии на должности директора центра и преподавателя английского языка.

В Министерстве науки и образования Азербайджана сообщили, что кандидаты, соответствующие требованиям, могут отправить свои заявки на адрес электронной почты [email protected].

Подробную информацию кандидаты могут найти в разделе «Объявления» на официальном сайте министерства, а также перейдя по ссылкам ниже:

Qarabağ Universitetində vakansiya – mərkəz direktoru

Qarabağ Universitetində vakansiya – ingilis dili müəllimi

Будут рассматриваться заявки только тех, кто соответствует требованиям вакансий и правильно предоставит все необходимые документы.