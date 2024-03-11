В Армении ворвались в дом дашнака и арестовали его

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении ворвались в дом работника АРФ «Дашнакцутюн» Гагика Саркисяна и задержали его. Об этом СМИ сообщил его сын - сотрудник Министерства высокотехнологической промышленности, бывший журналист Арам Саркисян.

Он сообщил, что силовики начали вламываться в дверь около 7 часов утра: «Как только мой отец открыл дверь, они сразу уложили его и меня на пол и надели наручники. Они были вооружены, и у них в руках был молот, если бы мы не открыли дверь, то они бы ее взломали. В ответ на мой крик получил удар ногой. Потом отца увели в другую комнату, задавали вопросы, но не было слышно, о чем».

Саркисян сообщил, что без всяких объяснений их дом был обыскан, силовики все перерыли, унесли его ноутбук, карту памяти из старого телефона. Самого Саркисяна-отца задержали. Арам Саркисян уверен, что все дело в оппозиционных взглядах и политической активности его отца. Он не знает, где именно находится отец и в каком он состоянии.