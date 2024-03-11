Пентагон: Китай опережает Россию и США по гиперзвуковому оружию

Китай значительно опережает Россию и Соединенные Штаты в области создания гиперзвукового оружия, заявил на слушаниях в Конгрессе один из руководителей разведывательного управления Министерства обороны США (DIA).

По данным DIA, Китай сосредоточил крупнейший арсенал гиперзвукового оружия, способного нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Наиболее эффективной американские эксперты называют ракету DF-17, принятую на вооружение в 2020 году и способную поражать объекты на расстоянии до 1600 километров. В 2021 году в ходе испытаний китайская ракета с гиперзвуковым боевым блоком облетела земной шар. Россия, как заявили представители Пентагона, располагает тремя типами гиперзвукового оружия, которое уже применялось для ударов по Украине.