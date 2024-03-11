Депутат предложил изменить статус многодетной семьи

На состоявшемся в среду, 13 марта, заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике депутат Вугар Байрамов предложил пересмотреть статьи 4 и 8 Закона «О трудовых пенсиях».

В частности, депутат предложил рассмотреть вопрос многодетных семей: «Понятие многодетности нужно сократить с 5 до 3 детей в семье. Здесь очень важен дифференцированный подход».

Председатель комитета Муса Гулиев также заявил, что понятие многодетной семьи нужно пересмотреть: «Мы поддерживаем это предложение. Понятие многодетности нужно сократить с 5 до 3 детей в семье. Нужно также рассмотреть вопрос выплачиваемых им пособий».