Главком Сырский: Русские наступают...

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил направление активных боевых действий российской армии и рассказал об оперативной обстановке на Восточном фронте. Его заявления приводят украинские СМИ.

«Поработал в двух бригадах, где постепенно осложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», - заявил главком.

Сырский сообщил, что после детального анализа были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, а также средствами РЭБ. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в дальнейшем это обеспечит устойчивость обороны ВСУ на этом участке фронта.

«В целом оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Работино», - заявил Сырский.

На других участках фронта активность россиян стала ниже, утверждает Сырский. И предположил, что, возможно, это связано с ростом потерь. За две недели жестких боев россияне понесли большие потери, населенные пункты, которые они пытались захватить, остались под контролем ВСУ, уверяет Сырский.