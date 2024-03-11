Шакро Молодого освободили
Усть-Лабинский суд Краснодарского края освободил условно-досрочно криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, который ранее был осужден за вымогательство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство Калашова З. К. об условно-досрочном освобождении. Заседание суда по этому ходатайству состоялось сегодня в закрытом режиме», — сказали в пресс-службе.
В 2018 году Калашова приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements в Москве. Инцидент произошел в 2015 году и закончился перестрелкой.
Калашов, один из влиятельных криминальных авторитетов в РФ, стал номером один в воровском мире после смерти известного «вора в законе» Деда Хасана (настоящее имя — Аслан Усоян) в 2013 году.