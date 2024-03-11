Шакро Молодого освободили

Усть-Лабинский суд Краснодарского края освободил условно-досрочно криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, который ранее был осужден за вымогательство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство Калашова З. К. об условно-досрочном освобождении. Заседание суда по этому ходатайству состоялось сегодня в закрытом режиме», — сказали в пресс-службе.