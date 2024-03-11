Азербайджанские мужчины смогут раньше выходить на пенсию

В Милли Меджлисе Азербайджана обсудят вопрос о снижении на пять лет пенсионного возраста отцам-одиночкам даже в случае их повторного вступления в брак. Данная инициатива нашла отражение в законопроекте о поправках к закону "О трудовых пенсиях", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Поправки предусматривают снижение на пять лет пенсионного возраста мужчин, на попечении которых после смерти супруги остался ребенок, даже в случае их повторного вступления в брак.

В настоящее время пенсионный возраст мужчин в Азербайджане составляет 65 лет.