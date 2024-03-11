Луи Боно посетит Баку

Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетит Азербайджан на этой неделе.

В пресс-службе посольства США сообщили, что в ходе поездки в регион Южного Кавказа Луи Боно встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана, чтобы обсудить усилия по достижению прочного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Сегодня Л.Боно встретился в Ереване с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, были обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.