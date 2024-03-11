Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Масима Ахмед оглы Мамедова специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

Ильхам Алиев отменил распоряжение президента Азербайджанской Республики «О назначении специального представителя президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район» от 28 марта 2023 года номер 3806 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023 год, номер 3, статья 411 (Том I).

Другим распоряжением главы государства Вахид Расим оглу Гаджиев назначен специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Президент Ильхам Алиев отменил распоряжение президента Азербайджанской Республики «О назначении специального представителя президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район» от 30 декабря 2022 года номер 3699 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2022 год, номер 12, статья 1527 (Том I).