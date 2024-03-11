Захарова о выводе российских пограничников
Все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова информацию о выводе российских пограничников из аэропорта «Звартноц».
«Уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипканалам Москва ничего не получала. Это объявление сделано армянской стороной на фоне серии недружественных заявлений официального Еревана. Вряд ли эта инициатива отвечает безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые эффективно отрабатывали российские пограничники в течение многих лет», - добавила Захарова.