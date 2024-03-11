Ремонтные работы на проспекте в Баку
С 15 марта начнутся работы по капитальному ремонту дороги на проспекте 8 Ноября в Баку, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Ремонтные работы начнутся на участке проспекта от улицы Юсифа Сафарова в направлении Зыхского шоссе. В Госагентстве призвали граждан проявлять осторожность при проезде по проспекту и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.
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