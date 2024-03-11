Байрамов обсудил с замглавы МИД Греции мир между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в Баку заместителя министра иностранных дел Греции Александру Пападопулу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество, процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Джейхун Байрамов и Александра Пападопулу обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.