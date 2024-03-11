Москва предупредила Ереван

Москву настораживает ультимативная, а порой и оскорбительная риторика армянского руководства по отношению к ОДКБ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При этом мы никогда не ставили под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс. Это в полной мере относится и к ОДКБ. Продолжение Арменией текущего курса может нанести непоправимый ущерб существующим союзническим отношениям Москвы и Еревана.

ОДКБ – это страны, государства и люди, которые на протяжении десятилетий формировали ту самую безопасность, которая обеспечивала мир и стабильность на колоссальной территории», – сказала Захарова.