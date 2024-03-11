3-е заседание совместной комиссии между Азербайджаном и Хорватией фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось третье заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Хорватии.
Перед заседанием состоялась встреча один на один между сопредседателями совместной комиссии – министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром экономики и устойчивого развития Хорватии Дамиром Хабиджаном.
Адиль Керимли отметил, что отношения между двумя странами развиваются по многим направлениям, а экономическое сотрудничество занимает в них особое место. Он сказал, что продолжается работа по выполнению задач, поставленных перед совместной комиссией во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем в ноябре 2023 года в Баку, подчеркнул значение азербайджано-хорватского бизнес-форума, состоявшегося 12 марта в Баку.
Дамир Хабиджан, в свою очередь, отметил, что хорватско-азербайджанские отношения строятся на взаимном доверии, добавил, что сотрудничество между двумя странами имеет широкие перспективы, а двусторонние связи, основанные на политической воле глав государств, развиваются из года в год.
Были вручены взаимные памятные подарки.
Затем состоялось третье заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Хорватии, в котором приняли участие представители соответствующих структур двух стран. Со вступительными речами на заседании выступили сопредседатели совместной комиссии, после чего были заслушаны выступления ответственных лиц обеих стран о сотрудничестве в области экономики, промышленности, энергетики, транспорта, культуры, здравоохранения, образования и науки.
Далее сопредседатели совместной комиссии подписали протокол о сотрудничестве по тем направлениям, которые обсуждались на заседании.
По окончании было сделано совместное фото.
Хорватская делегация ознакомилась с Центром Гейдара Алиева. Гостям была предоставлена подробная информация о центре и его деятельности.