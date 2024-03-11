Перед заседанием состоялась встреча один на один между сопредседателями совместной комиссии – министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром экономики и устойчивого развития Хорватии Дамиром Хабиджаном.

Адиль Керимли отметил, что отношения между двумя странами развиваются по многим направлениям, а экономическое сотрудничество занимает в них особое место. Он сказал, что продолжается работа по выполнению задач, поставленных перед совместной комиссией во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем в ноябре 2023 года в Баку, подчеркнул значение азербайджано-хорватского бизнес-форума, состоявшегося 12 марта в Баку.

Дамир Хабиджан, в свою очередь, отметил, что хорватско-азербайджанские отношения строятся на взаимном доверии, добавил, что сотрудничество между двумя странами имеет широкие перспективы, а двусторонние связи, основанные на политической воле глав государств, развиваются из года в год.

Были вручены взаимные памятные подарки.