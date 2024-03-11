Эльяс Шафиев, собкор 18:08

Несмотря на относительно напряженные политические отношения между Евросоюзом и Азербайджаном, Брюссель стремится укрепить энергетическое сотрудничество с Баку. Об этом пишет сербский журналист-фрилансер Никола Микович в онлайн-журнале GlobalComment.com. Автор напоминает, что в попытке положить конец своей зависимости от российского импорта ископаемого топлива к 2027 году ЕС планирует продолжить увеличение импорта природного газа из богатой энергоресурсами страны Южного Кавказа, а также начать закупать «зеленую» электроэнергию в Баку.

«Поскольку Азербайджан готовится принять в этом году 29-ю Конференцию ООН по изменению климата (COP29), ЕС стремится присоединиться к Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Китаю, а также к другим игрокам, заинтересованным в развитии сектора зеленой энергетики бывшей советской республики. Логика ЕС очень проста – блок хочет импортировать из Азербайджана не только ископаемое топливо, но и электроэнергию, которая будет производиться в «зеленых зонах» этой южнокавказской страны с населением около 10 миллионов человек», - отмечает сербский журналист. Автор также упоминает о планах Азербайджана превратить этот регион в «зону зеленой энергетики» после решения карабахской проблемы в свою пользу. По его словам, если Азербайджан сможет реализовать свои амбициозные планы и к 2030 году 30 процентов генерирующих мощностей страны будет обеспечиваться за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, Баку сможет экспортировать значительную часть своей «зеленой энергии» в Евросоюз через Турцию. Автор напоминает, что еще в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство «энергетического моста» из Кавказского региона в Европу. Проект предназначен для передачи азербайджанской «зеленой электроэнергии», проходящей через Грузию и Черное море в Румынию, а затем распределяемой в Венгрию и остальную Европу.

«Поэтому неудивительно, что представители энергетики ЕС недавно объявили о своих планах по укреплению партнерства блока с Баку в области возобновляемых источников энергии. В июне 2024 года на Бакинском энергетическом форуме ожидается обсуждение вопросов глобальной энергетической безопасности и роли энергетического сектора Азербайджана в европейской энергетической безопасности», – пишет автор. Далее в статье подчеркивается, что хотя экономика Азербайджана во многом зависит от нефти и газа, проведение осенью этого года климатической конференции ООН в Баку показывает, что не только Европа, но и мировые политические центры хорошо осознают стратегическое значение этой страны. Как пишет автор, для ЕС Азербайджан является важным поставщиком энергии – будь то в виде ископаемого топлива или «зеленой электроэнергии». Китай рассматривает его в качестве транзитного звена в инициативе «Один пояс - один путь». А для России Баку является экономическим партнером, который, несмотря на санкции, введенные Западом в отношении Москвы, продолжает участвовать в энергетическом сотрудничестве с российским энергетическим гигантом «Газпромом». Сербский журналист напоминает, что в ноябре 2022 года между «Газпромом» и SOCAR было заключено соглашение о поставке в Азербайджан 1 миллиарда кубометров российского газа. По его словам, это соглашение привело к быстрому распространению слухов о том, что Азербайджан якобы покупал российский газ и передавал его в Европу. Однако президент страны Ильхам Алиев категорически опроверг эти слухи и заявил, что российский газ используется только в местной промышленности.