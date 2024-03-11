Президент Литвы обратился к Путину

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе, которое произошло вечером 12 марта около его дома.

Науседа допустил, что на Волкова напали «под влиянием Кремля», сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

«Я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно - здесь вас никто не боится», - сказал Науседа.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя спецслужб Литвы, атака, вероятно, была организована российской стороной и могла быть связана с предстоящими президентскими выборами.