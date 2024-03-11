США призвали Косово и Сербию принять «жесткие» решения

Заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар в среду заверил высших должностных лиц Косово в том, что бремя нормализации отношений с давним соперником - Сербией лягут на плечи обеих сторон, передает АР.

Эскобар встретился с официальными лицами в Косово в рамках последней американской попытки возобновить переговоры о нормализации отношений между Косово и Сербией после того, как Косово приняло спорное решение запретить этническим сербам на своей территории использовать сербский динар.

Запрет центрального банка вызвал новую напряженность и угрожает вызвать хаос в сербскоязычных районах, где динар широко используется для выплаты пенсий и зарплат сотрудникам учреждений, находящихся в ведении Сербии.

Эскобар заявил, что Вашингтон и Брюссель изо всех сил пытались вернуть диалог между Приштиной и Белградом «в нужное русло».

Брюссель предупредил обе стороны, что отказ от компромисса ставит под угрозу шансы Сербии и Косова присоединиться к блоку, который выступает посредником в диалоге между бывшими врагами. Сербия не признает независимость Косово от 2008 года.

«Обеим сторонам необходимо продвигаться вперед в реализации исторического соглашения о нормализации», - сказал Эскобар, заверив Косово, что «это не односторонняя попытка заставить Косово принять жесткие решения, которые необходимы для того, чтобы диалог, закон и соглашение стали реальностью».