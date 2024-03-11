ЕС определяет судьбу Армении
Резолюция о возможности предоставления Армении статуса кандидата на вступление в ЕС вынесена на голосование в Европарламент.
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Резолюция о возможности предоставления Армении статуса кандидата на вступление в ЕС вынесена на голосование в Европарламент.
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