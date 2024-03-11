США обсудили нормализацию между Арменией и Турцией

Процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией был обсужден в ходе встречи старшего советника Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно с вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном в Ереване, сообщают армянские СМИ.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью.

Во встрече приняла участие и чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Кристина Куинн.