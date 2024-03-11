Армяне остались без авиаперевозчика

Комитет гражданской авиации Республики Армения приостановил действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Fly Arna, национального авиаперевозчика Армении с 2022 года. Сертификат будет приостановлен до 7 сентября 2024 года с возможностью аннулирования в случае отсутствия позитивных изменений.

Fly Arna, осуществлявшая регулярные полеты из Еревана в Иран, Грузию и Россию, прекратила свою деятельность с января 2024 года. Последний ее самолет - Airbus A320 с бортовым номером EK-YRB перелетел в Шарджу (ОАЭ) и был выведен из авиарегистра Армении. Еще один A320 был возвращен лизингодателю в ноябре 2023 года и также передан в Шарджу. Оба самолета теперь принадлежат местной авиакомпании Air Arabia.

Fly Arna принадлежит Air Arabia Group на 49% и Фонду государственных интересов Армении (ANIF) на 51%. Ни один из партнеров не предоставил объяснения причин прекращения деятельности авиакомпании.