Россия обиделась

Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», - сказала она, отвечая на вопрос о возможности участия России в мероприятии, которое якобы готовится в Швейцарии.

Конференция в Швейцарии по Украине - это «продолжение встреч в копенгагенском формате, которые изначально себя дискредитировали», заявила Захарова.

«Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил.

Он занимает открыто проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие наших замороженных активов, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям, принимает встречи по формуле (президента Украины Владимира) Зеленского», - сказала Захарова.