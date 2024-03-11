Историческое событие в азербайджанском женском баскетболе

Отдел спорта

15 марта впервые в истории азербайджанского баскетбола стартует женский чемпионат Азербайджана.

В Азербайджанской женской лиге (AQL) примут участие шесть команд - "АзСтарс", "Алов", "Нефтчи", "Хырдалан", "Гянджа" и "Гарадаг".

По итогам двух кругов четыре лучшие команды сыграют в "Финале четырех".

Матчи женской лиги будут проходить в зале Азербайджанского технического университета.