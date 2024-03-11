Внезапно умер вице-президент «ЛУКОЙЛа»

Вице-президент «ЛУКОЙЛа» Виталий Робертус скоропостижно скончался на 54 году жизни, сообщила компания.

Он пришел на работу в компанию сразу после окончания института, проработал в ней 30 лет, и вся его трудовая биография была связана исключительно с «ЛУКОЙЛом», отметили в пресс-службе.

"В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем, - заявили в «ЛУКОЙЛе» и от имени коллектива выразили соболезнования близким умершего.