Швеция просит НАТО укрепить остров в Балтийском море

Швеция попросит НАТО укрепить оборону острова Готланд в Балтийском море, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Речь идет об увеличении военного контингента на острове и возможном размещении там подводных лодок. Укрепление обороны острова Готланд станет одним из первых вопросов в повестке дискуссий с партнерами Швеции по НАТО», - говорится в сообщении.

Готланд - самый большой остров в Балтийском море, он находится в 330 километрах от Калининграда. Остров имеет огромное стратегическое значение: его расположение позволяет легко контролировать как воздушное, так и морское движение на юге Балтийского моря.