Представитель России в ООН открыто угрожает Армении «Это будет стоить сотни тысяч жизней…»
Не только Украина, но и другие страны платят сотнями тысяч жизней за «антироссийскую геополитическую оптику», которую «ЕС применяет повсеместно, включая Армению, Молдову и даже Африку». Об этом заявил накануне, 12-го марта, на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
«ЕС, разумеется, всячески пытается позиционировать себя в качестве миротворца и посредника, пытается рядиться в эту тогу даже применительно к Украине. Но хочет ли ЕС завершения конфликта в этой стране?» - отметил Полянский.
В связи с этим он предложил обратиться с этим вопросом к «первоисточнику», то есть к присутствующему на заседании совета главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
По его словам, «Евросоюз как, по сути, воюющая, пусть и опосредованно», в Украине сторона, «работает не над урегулированием конфликта, а над тем, чтобы через него нанести максимальный урон России, а в идеале - добиться ее стратегического поражения».
Дипломат отметил, что «попытки создать антироссийский блок ничем хорошим для Европы ранее не заканчивались».
«Скажу лишь о том, что Евросоюз допускает огромную стратегическую ошибку, старательно выстраивая из России в угоду своим мелкотравчатым, но очень крикливым русофобам образ врага», — заявил Полянский.
Отметим, что недавно министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TRT World заявил о цели своей страны вступить в Евросоюз. По данным армянских источников, премьер-министр Никол Пашинян сообщил своим партнерам, что готовится официально подать заявку на членство в ЕС осенью этого года.
Представители России неоднократно угрожали Армении за «втягивание Запада в регион» и предупреждали, что попытки выйти из орбиты Москвы могут закончиться «удалением Армении с карты» как государства. В частности, Россия назвала «угрозой своим интересам» прибытие в страну гражданской наблюдательной миссии Евросоюза для наблюдения за границей Армении с Азербайджаном. Москва заявляет, что «Запад пытается вытеснить Россию из региона Южного Кавказа через Армению».