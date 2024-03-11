Не только Украина, но и другие страны платят сотнями тысяч жизней за «антироссийскую геополитическую оптику», которую «ЕС применяет повсеместно, включая Армению, Молдову и даже Африку». Об этом заявил накануне, 12-го марта, на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«ЕС, разумеется, всячески пытается позиционировать себя в качестве миротворца и посредника, пытается рядиться в эту тогу даже применительно к Украине. Но хочет ли ЕС завершения конфликта в этой стране?» - отметил Полянский.

В связи с этим он предложил обратиться с этим вопросом к «первоисточнику», то есть к присутствующему на заседании совета главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

По его словам, «Евросоюз как, по сути, воюющая, пусть и опосредованно», в Украине сторона, «работает не над урегулированием конфликта, а над тем, чтобы через него нанести максимальный урон России, а в идеале - добиться ее стратегического поражения».