В центре Еревана требуют отставки Пашиняна

Несколько сотен человек в центре Еревана, на площади Свободы, участвуют в митинге, организованном политическим движением "Миасин", с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

Принявший участие в митинге один из организаторов акции, бывший премьер-министр Армении Грант Багратян высказал удовлетворение тем, сколько людей пришли на митинг, и призвал принять в нем участие как можно большее количество человек, чтобы "Никол Пашинян поскорее ушел в отставку". Багратян высказал мнение, что, продолжая свою политику, Пашинян "не только отдаст Азербайджану села от Тавушской области, но и завтра Турция потребует район Амасья, и мы потеряем границу с Грузией".

На состоявшейся 12 марта пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отрицать, что Азербайджан требует как можно скорее передать под свой контроль четыре эксклава - села, прилегающие к Тавушской области, которые были захвачены Арменией в девяностые годы прошлого века.