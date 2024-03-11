Андрей Лунев об ответном матче «Карабаха» с «Байером»

Матч «Байер» - «Карабах» начнется завтра в полночь по бакинскому времени.

«Завтра нас ожидает хорошая игра, очень важная. На кону стоит выход в следующий этап. В первой игре мы были близки к победе, но, к сожалению, не получилось. В завтрашней игре, думаю, у нас тоже будут шансы. Приложим все силы, чтобы одержать победу.

Шансы 50 на 50. Это футбол, матч проходит 90 минут. Играют 11 на 11. Кто будет удачлив в определенный момент, кто будет меньше ошибаться и будет более сконцентрирован, тот одержит победу. Надеюсь, что мы будем сильнее в этих компонентах и пройдем дальше.

Я на любую игру мотивирован на 100 процентов. Дополнительную мотивацию искать не нужно. Это плей-офф. Неважно, против кого мы играем. На такой стадии еврокубков только 100-процентная мотивация!

Да, я играл раньше в «Байере», знаю эту команду чуть лучше. Но мы в четвертый раз будем с ними играть. Разобрали их стиль игры. Не стал бы себя конкретно выделять. Опыт есть у всех игроков «Карабаха», каждый год команда играет в еврокубках с сильными соперниками. Конечно, давление есть. Но надо выходить на игру и добиваться результата».