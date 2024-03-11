«Очень важная игра для нас, - говорит Гурбан Гурбанов. – Мы играем против одной из лучших команд последнего времени. В ответной игре должны быть более внимательными. Играть опять на этом стадионе приятно. Много говорить нет смысла. Все наши мысли об игре. Будем играть против очень качественной команды. Нужно быть внимательными все 90 минут

Жуниньо? Пока неизвестно, сыграет ли он завтра. Посмотрим, что будет на сегодняшней тренировке и завтра. У нас достаточно футболистов в команде. Можем использовать любого. Возвращение Мусы Гурбанлы? Сейчас не думаем об этом. К этому вопросу можно будет вернуться после мая.

У нас очень напряженный график. Если же посмотрим на график «Байера», то они только сейчас стали проводить по две игры в неделю. В этом смысле у них план подготовки лучше нашего.

Специальная подготовка к серии пенальти? Я никогда не говорил футболистам об отдельной подготовке к послематчевым 11-метровым. Иногда на тренировках работаем над этим, но, не думая о какой-то конкретной игре. Потому что это может быть психологическим давлением.

Завтра мы должны будем быть мотивированы на все 90 минут. У нас есть опыт дополнительного времени. Но хотелось бы, чтобы все решилось за 90 минут. Думаю, что так будет лучше для обеих команд. Очень напряженный график, у игроков нет времени на отдых. Болельщикам, наверное, хотелось бы, чтобы матч длился 120 минут, но игрокам сложно.

В любом случае завтра придется терпеть 90 минут. Постараемся улучшить ту уверенную игру, которую мы показали в Баку.

Что нам дал выход в 1/8 финала Лиги Европы? Это очень большой опыт. У нас были проблемные времена. Были травмированные, не получались трансферы, которые мы хотели осуществить. Но мы смогли собрать и сплотить команду. Пошли на некоторые риски. Это огромный опыт для всего азербайджанского футбола.

Думаю, что с такими играми футбол в Азербайджане стали любить больше. Когда мы это видим, наша ответственность растет. Когда бывают такие игры, как с «Брагой», это дает большой толчок росту команды. И я тоже получил большой опыт. Когда ты видишь, что твои игроки с удовольствием выполняют твои задания, это радует тренера».

Благодарим ETOPAZ, являющийся торговой маркой компании BAL LINE, за помощь в организации поездки представителей СМИ в Германию на матч «Байер» - «Карабах».