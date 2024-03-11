МИД России: ЕС в Армении шпионит за Азербайджаном

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении под прикрытием мониторинга «занимается сбором разведывательных данных против Азербайджана». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве.

«Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении не столько защищает рубежи Армении, сколько под прикрытием мониторинга занимается сбором разведывательных данных против соседних стран - не только России, но и Азербайджана, и Ирана», - сказала она.

По ее словам, продолжение нынешнего курса Еревана создает «серьезные риски для суверенитета Армении». «Продолжение нынешнего курса Еревана может в конечном счете нанести непоправимый ущерб союзническим отношениям между Россией и Арменией, создать серьезные риски для суверенитета республики, окончательно разрушить существующий действенный механизм обеспечения безопасности страны», - заявила Захарова.